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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:10220

В Конотопе пьяный водитель на авто врезался в забор

Мужчина не справился с управлением и въехал в забор, к счастью, никто не пострадал.

Вчера около 1:00 ночи в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Лисового в городе Конотоп. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Прибывшие по указанному адресу, полицейские обнаружили автомобиль «KIA Sportage», который врезался в забор и перевернулся на левую сторону.

В ходе установления обстоятельств происшествия, во время общения с водителем легковушки, правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Поэтому предложили пройти осмотр в установленном законодательством порядке, на что тот согласился.

Результат составил 1,77 промилле, что почти в девять раз превышает допустимую норму. Мужчина свою вину не отрицал.

Относительно водителя патрульные составили протоколы за административные правонарушения, предусмотренные ст. 124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Дтп Пьяный за рулем
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