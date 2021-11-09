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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27201

СБУ раскрыла крупную махинацию с землей на Сумщине: убытки госбюджета 66 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, пытавшихся нанести бюджету ущерб в особо крупных размерах. Дельцы хотели избежать уплаты налогов от продажи агрофирмы на Сумщине, в которую входили 6,5 тыс. га земли.

По выводам экспертизы, от сделки государственный бюджет недополучил 66,2 млн. грн.

В настоящее время для возмещения нанесенного государству ущерба судебные органы наложили арест на имущество и средства правонарушителей.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным досудебного расследования, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за больше чем 350 млн грн. Но вместо обязательной уплаты налогов на сумму 66,2 млн. грн. злоумышленники решили вывести эти средства в тень. Для этого они якобы инвестировали 66,2 млн грн в специально созданные фирмы. Затем эти средства провели через ряд фирм-прокладок и, наконец, «легализовали» их через покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерческих структур и местах жительства организаторов схемы правоохранители изъяли:

- официальную документацию и черновую бухгалтерию;

- мобильные телефоны и компьютерная техника;

- банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства организатору противоправной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Поскольку лицо скрывается от следствия, то оно объявлено в розыск.

Мероприятия по пресечению противозаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Сумской области совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками Государственной налоговой службы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.

Право Земля СБУ
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