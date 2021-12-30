В Глухове во время ликвидации возгорания пожарные спасли женщину

О пожаре сообщил сосед, увидевший охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачена кровля на площади более 80 кв. м, перекрытие на площади до 4 кв. м, стены на площади до 3 кв. м и натяжной потолок в комнате одного дома и облицовка стен на площади до 40 кв. м, окна другого жилого дома, расположенного вплотную к очагу горения. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили хозяйку дома, 1958 г. р., которую немедленно вынесли в безопасное место и передали работникам «скорой» для дальнейшей госпитализации в реанимационное отделение Глуховской ЦРБ.
В 1:48 пожар локализовали, а в 4:15 – израсходовав на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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