Сумчанин опасными развлечениями поднял на ноги руководство полиции, взрывотехников и кинологов Опасное развлечение для 32-летнего сумчанина завершилось уголовной ответственностью. Сотрудники полиции уже задержали мужчину и открыли в отношении него уголовное производство.

Вчера в полицию поступило сообщение от жителя областного центра о том, что его сосед стреляет по окнам соседнего дома и выбросил с балкона пакет с неизвестным содержимым, после чего произошел взрыв.

На место происшествия немедленно отправились руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Сумского районного управления полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

У дома были обнаружены остатки предмета, внешне похожего на петарду. Поднявшись в квартиру, на которую указали очевидцы, правоохранителям открыл 32-летний мужчина. В ходе осмотра его жилища были обнаружены пневматические винтовки, пиротехнические изделия, ножи. Обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.