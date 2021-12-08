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Житель Сумщины забил до смерти соседа

В Сумской области полицейские задержали мужчину, который причинил смертельные телесные повреждения знакомому.

В Ромнах сотрудники полиции открыли уголовное производство в отношении 46-летнего жителя района, причинившего своему знакомому телесные повреждения, в результате которых тот скончался. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

В дежурную часть Роменского районного отдела полиции от жительницы одного из сел Роменского района поступило сообщение о том, что умер ее 54-летний сосед. На место вызова выехала следственно-оперативная группа.

По приезду тело мужчины правоохранители обнаружили в доме на полу, а на его теле обнаружили многочисленные телесные повреждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что их вызвал 46-летний знакомый погибшего.

Как оказалось, мужчины дружили и жили в одном доме. В тот день между ними возникла ссора и младший по возрасту нанес старшему многочисленные телесные повреждения. В результате которых последний скончался.

«Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с Роменской окружной прокуратурой уже объявили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается», – комментирует Оксана Рябенька, заместитель начальника следственного отдела Роменского районного отдела полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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