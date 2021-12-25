Сумские футзалисты проиграли в Киеве

Лидер Экстра-лиги забил сумчанам три гола в первом тайме, добавил еще пять во втором, пропустив всего два. За нашим дублем отличился Эдуард Нагорный.
После 15 игр у сумчан 9 очков и восьмое место в турнирной таблице, пишет sportclub.sumy.ua.
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