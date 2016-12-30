В Шостке ограничили использование пиротехнических изделий, но не для всех

Как проинформировала членов исполкома Надежда Кириенко, начальник отдела торговли и поддержки предпринимательства, городской новогодний фейерверк в данные ограничения не входит.
Напомним, жители громады смогут увидеть залпы салюта в 18:00 1 января возле главной новогодней елки, пишет Шостка-ньюз.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает горожанам о том, что в Сумах продолжает действовать запрет на...