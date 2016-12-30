В Шостке ограничили использование пиротехнических изделий, но не для всех Сегодня, 29 декабря, на заседании исполкома Шосткинского горсовета было принято решение ограничить использование салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий гражданами, предприятиями и организациями, на улицах и в общественных местах Шосткинской громады.

Как проинформировала членов исполкома Надежда Кириенко, начальник отдела торговли и поддержки предпринимательства, городской новогодний фейерверк в данные ограничения не входит. Напомним, жители громады смогут увидеть залпы салюта в 18:00 1 января возле главной новогодней елки, пишет Шостка-ньюз.