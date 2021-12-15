На выходных обокрали квартиру первого заммэра Сум Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Его зам Станислав Поляков попросил увеличить число полицейских на Театральной площади, где сейчас массово гуляют сумчане вокруг новогодней елки. По его словам, дети и не только залезают на установленные новогодние фигуры, и он опасается за их сохранность.

- Я с вами не согласен, - парировал мэр Сум. – Театральная площадь теперь имеет эффект отвлекания от других локаций, где нужно внимание правоохранительных органов. Потому что люди идут отдыхать на Театральную площадь, оставляют свои квартиры, дома без надзора. У первого зама на выходных вскрыли квартиру. Вот вам – во время отдыха. Человек покидает свое жилье, и в это время, на новогодние праздники, когда мы идем в гости к кому-то или уезжаем на отдых, этим пользуются люди, которые работают в другом направлении…