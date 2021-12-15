На выходных обокрали квартиру первого заммэра Сум

Его зам Станислав Поляков попросил увеличить число полицейских на Театральной площади, где сейчас массово гуляют сумчане вокруг новогодней елки. По его словам, дети и не только залезают на установленные новогодние фигуры, и он опасается за их сохранность.
- Я с вами не согласен, - парировал мэр Сум. – Театральная площадь теперь имеет эффект отвлекания от других локаций, где нужно внимание правоохранительных органов. Потому что люди идут отдыхать на Театральную площадь, оставляют свои квартиры, дома без надзора. У первого зама на выходных вскрыли квартиру. Вот вам – во время отдыха. Человек покидает свое жилье, и в это время, на новогодние праздники, когда мы идем в гости к кому-то или уезжаем на отдых, этим пользуются люди, которые работают в другом направлении…
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