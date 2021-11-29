В Сумах убийце жены дали 10 лет за решеткой

При принципиальной позиции Сумской областной прокуратуры решением Сумского апелляционного суда 24 декабря 2021 года отменен приговор суда первой инстанции, 37-летний обвиняемый признан виновным в нанесении смертельных повреждений своей жене и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 2 К. 2).
Прокуроры в суде доказали, что 14 октября 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей жене не менее 15 ударов по голове руками и ногами. После этого женщину, находившуюся без сознания, накрыл одеялом, а сам пошел спать. К утру 10-летняя дочь потерпевшей обнаружила мать без признаков жизни.
По приговору суда первой инстанции обвиняемый был приговорен к 8 годам лишения свободы, однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в суде апелляционной инстанции, настаивая на максимальном наказании для обвиняемого, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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