Губернатор Сумщины опаздывает на свою итоговую пресс-конференцию (трансляция)

Однако уже 13.10, а губернатора все нет…
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий посетил посольство Турции в Украине....
Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы обладминистраций....
Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подытожил, что глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий успел наобещать за три месяца своей работы....
Новоназначенный глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий провел сегодня первое рабочее совещание с руководителями структурных подразделений....
Глава государства назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого...