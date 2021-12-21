Губернатор Сумщины опаздывает на свою итоговую пресс-конференцию (трансляция) На 13.00 сегодня назначено начало пресс-конференции главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого за 2021 год.

Однако уже 13.10, а губернатора все нет…