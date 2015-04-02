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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині визначили переможців конкурсу сатири і гумору “Вишневі усмішки”

З 1 до 17 грудня за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації відбувся Обласний конкурс сатири і гумору «Вишневі усмішки».

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33 колективи та окремі виконавці з 17 територіальних громад Сумської області. Така активність засвідчила глибоку зацікавленість молодих авторів та виконавців творчим спадком нашого земляка Остапа Вишні.

Представляємо вам переможців цьогорічного конкурсу:

І місце

Олексій Лебідь – аматор Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної ради («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

Народний аматорський театр Комунального закладу «Коровинський центр культури і дозвілля» Коровинської сільської ради, керівник – Валентина Подоляка («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

ІІ місце

Богдана Кишко – учасниця «Зразкового дитячого колективу художнього слова «Дивослово» Бібліотеки-філії №1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи, керівник – Тетяна Кулаго («Окремі виконавці» у віковій категорії «до 18 років»)

Микола Тимошенко – аматор Конотопського міського будинку культури «Зоряний» Конотопської міської ради, керівник – Людмила Фесенко («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

«Народний художній колектив» театр «Дзеркало» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський міський центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області», керівник – Світлана Разломова («Театральні колективи» у віковій категорії «до 18 років»)

Аматорський театральний колектив Пустовійтівського сільського будинку культури Роменської міської ради, керівник – Валентин Зубач («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

ІІІ місце

Софія Шиліна – відвідувачка Великобобрицької сільської бібліотеки-філії Верхньосироватської сільської ради, керівник – Олена Іващева («Окремі виконавці» у віковій категорії «до 18 років»)

Олександр Фесенко – аматор Конотопського міського будинку культури «Зоряний» Конотопської міської ради, керівник – Людмила Фесенко («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

Дует у складі Максима Камінського та Аліни Ніколенко – учасників «Зразкового дитячого колективу художнього слова «Дивослово» Бібліотеки-філії №1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи, керівник – Тетяна Кулаго («Театральні колективи» у віковій категорії «до 18 років»)

Народний аматорський театр гумористичних мініатюр «Сміхограй» Грунського сільського будинку культури Грунської сільської ради, керівник – Тетяна Сокол («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)

Ольга Турчина – аматор Річківського сільського будинку культури Річківської сільської ради – за рішенням журі також отримала заохочувальну відзнаку «За розкриття місцевого колориту».

Досуг Остап Вишня
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