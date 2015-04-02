На Сумщині визначили переможців конкурсу сатири і гумору “Вишневі усмішки”

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33 колективи та окремі виконавці з 17 територіальних громад Сумської області. Така активність засвідчила глибоку зацікавленість молодих авторів та виконавців творчим спадком нашого земляка Остапа Вишні.
Представляємо вам переможців цьогорічного конкурсу:
І місце
Олексій Лебідь – аматор Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної ради («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
Народний аматорський театр Комунального закладу «Коровинський центр культури і дозвілля» Коровинської сільської ради, керівник – Валентина Подоляка («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
ІІ місце
Богдана Кишко – учасниця «Зразкового дитячого колективу художнього слова «Дивослово» Бібліотеки-філії №1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи, керівник – Тетяна Кулаго («Окремі виконавці» у віковій категорії «до 18 років»)
Микола Тимошенко – аматор Конотопського міського будинку культури «Зоряний» Конотопської міської ради, керівник – Людмила Фесенко («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
«Народний художній колектив» театр «Дзеркало» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський міський центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської області», керівник – Світлана Разломова («Театральні колективи» у віковій категорії «до 18 років»)
Аматорський театральний колектив Пустовійтівського сільського будинку культури Роменської міської ради, керівник – Валентин Зубач («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
ІІІ місце
Софія Шиліна – відвідувачка Великобобрицької сільської бібліотеки-філії Верхньосироватської сільської ради, керівник – Олена Іващева («Окремі виконавці» у віковій категорії «до 18 років»)
Олександр Фесенко – аматор Конотопського міського будинку культури «Зоряний» Конотопської міської ради, керівник – Людмила Фесенко («Окремі виконавці» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
Дует у складі Максима Камінського та Аліни Ніколенко – учасників «Зразкового дитячого колективу художнього слова «Дивослово» Бібліотеки-філії №1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи, керівник – Тетяна Кулаго («Театральні колективи» у віковій категорії «до 18 років»)
Народний аматорський театр гумористичних мініатюр «Сміхограй» Грунського сільського будинку культури Грунської сільської ради, керівник – Тетяна Сокол («Театральні колективи» у віковій категорії «від 18 років і старші»)
Ольга Турчина – аматор Річківського сільського будинку культури Річківської сільської ради – за рішенням журі також отримала заохочувальну відзнаку «За розкриття місцевого колориту».
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