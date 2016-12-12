На Сумщині визначили переможців конкурсу з української мови імені Петра Яцика

За перемогу змагалися 33 кращі знавці рідної мови із 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.
Перемогу в ІІ етапі ХXІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика здобули:
серед учнів І курсу:
І місце – Анастасія КОШЕЛЕНКО, державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (викладач Ольга САЛІЙ);
ІІ місце – Валерія МАЙБОРОДА, державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» (викладач Олена ДАРНИЦЬКА); Максим МІСЮКОВ, державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти» (викладач Наталія КУРИЛО);
ІІІ місце – Сергій ГРИГОРЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» (викладач Анна КУРИЛО); Ксенія ГОВОРУН, державний навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» (викладач Оксана БУДЮК);
серед учнів ІІ курсу:
І місце – Діана ГАРЯЧА, державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» (викладач Лариса РУДЕНКО);
ІІ місце – Євгенія ПАРХОМЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» (викладач Алла СКЛЯР);
ІІІ місце – Аліса КУЛИК, державний професійно-технічний навчальний заклад «Хотінський професійний аграрний ліцей» (викладач Оксана БОРОДКІНА); Віолета БАСИСТА, державний навчальний заклад «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (викладач Інна МЕХЕДОК);
серед учнів ІІІ курсу:
І місце – Діана ДЕНИСЕНКО, державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (викладач Світлана МАЙКОВСЬКА);
ІІ місце – Катерина ДЕЙНЕКА, державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище» (викладач Тетяна ХУТОРНЕНКО);
ІІІ місце – Олег КОСТЯН, державний професійно-технічний навчальний заклад «Синівський професійний аграрний ліцей» (Олександра ПОДОЛЯК, Олександр КРАСНОНОС); Микита СУРЖИКОВ, державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей» (Любов СУХОВЄЄВА); Яна ВОСКОБОЙНИК, державний навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічної освіти» смт Велика Писарівка (Надія КОБИЛКО); Людмила СОЛОНІНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне училище» ( Галина ПТАЩЕНКО).
Переможцями ІІ етапу XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стали:
серед учнів І курсу:
І місце – Тетяна НАЗАРЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» (викладач Олена ДАРНИЦЬКА);
ІІ місце – Дар’я ШЕЛЕСТ, державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» (викладач Світлана ЯЦМЕНКО); Анастасія КОШЕЛЕНКО, державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (викладач Ольга САЛІЙ);
ІІІ місце – Сергій ГРИГОРЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» (викладач Анна КУРИЛО); Максим МІСЮКОВ, державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти» (викладач Наталія КУРИЛО); Лаура ПОГОСЯН, державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище» (Наталія ЗБОРИК); Тетяна ПОНОМАРЕНКО, державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» (Людмила МЕЛЬНИК);
серед учнів ІІ курсу:
І місце – Євгенія ПАРХОМЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» (викладач Алла СКЛЯР);
ІІ місце – Аліса КУЛИК, державний професійно-технічний навчальний заклад «Хотінський професійний аграрний ліцей» (викладач Оксана БОРОДКІНА);
ІІІ місце – Віолета БАСИСТА, державний навчальний заклад «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (викладач Інна МЕХЕДОК);
серед учнів ІІІ курсу:
І місце – Діана ДЕНИСЕНКО, державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (викладач Світлана МАЙКОВСЬКА);
ІІ місце – Катерина ДЕЙНЕКА, державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище» (викладач Тетяна ХУТОРНЕНКО); Аліна ЛЕБЕДЕНКО, державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище» (Наталія ЗБОРИК);
ІІІ місце – Олег КОСТЯН, державний професійно-технічний навчальний заклад «Синівський професійний аграрний ліцей» (Олександра ПОДОЛЯК, Олександр КРАСНОНОС); Микита СУРЖИКОВ, державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей» (Любов СУХОВЄЄВА); Вероніка ЛЕБЕДЄВА, державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне училище» (Галина ПТАЩЕНКО).
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