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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23431

Глава громады на Сумщине написал заявление об увольнении

Глава Коровинской громады на Роменщине Сергей Шило подал в отставку.

Об этом решении Сергей Шило сообщил на последней сессии. Но этот вопрос не вносился в повестку дня, потому депутаты за это не голосовали, пишет Ромны24.

Исполнять обязанности главы теперь будет секретарь совета Валентина Криштопа.

Дальше процедура такова: секретарь, который теперь и.о. главы, должна подать это на регламентную комиссию, которая в свою очередь – должна вынести этот вопрос на очередную сессию сельсовета или созвать внеочередную сессию.

Однако, согласно трудовому законодательству, глава громады в течение 14 дней еще может забрать свое заявление на увольнение.

Политика Коровинская ОТГ
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