Глава громады на Сумщине написал заявление об увольнении

Об этом решении Сергей Шило сообщил на последней сессии. Но этот вопрос не вносился в повестку дня, потому депутаты за это не голосовали, пишет Ромны24.
Исполнять обязанности главы теперь будет секретарь совета Валентина Криштопа.
Дальше процедура такова: секретарь, который теперь и.о. главы, должна подать это на регламентную комиссию, которая в свою очередь – должна вынести этот вопрос на очередную сессию сельсовета или созвать внеочередную сессию.
Однако, согласно трудовому законодательству, глава громады в течение 14 дней еще может забрать свое заявление на увольнение.
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