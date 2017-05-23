Глава громады на Сумщине написал заявление об увольнении Глава Коровинской громады на Роменщине Сергей Шило подал в отставку.

Об этом решении Сергей Шило сообщил на последней сессии. Но этот вопрос не вносился в повестку дня, потому депутаты за это не голосовали, пишет Ромны24.

Исполнять обязанности главы теперь будет секретарь совета Валентина Криштопа.

Дальше процедура такова: секретарь, который теперь и.о. главы, должна подать это на регламентную комиссию, которая в свою очередь – должна вынести этот вопрос на очередную сессию сельсовета или созвать внеочередную сессию.

Однако, согласно трудовому законодательству, глава громады в течение 14 дней еще может забрать свое заявление на увольнение.