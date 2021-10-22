Сумщина уже может перейти в «желтую зону»

Только уровень заболеваемости зашкаливает выше нормы – 259 на 100 тыс. населения (норма – меньше 75). Остальные уже в течение трех дней ниже нормы: коэффициент выявления случаев инфицирования – 15,9% (норма – меньше 20%), охват тестированием – 672 на 100 тыс. населения (норма – больше 300), уровень госпитализации составляет 41 на 100 тыс. населения (норма – меньше 60), динамика уровня госпитализации – минус 7,6% (норма – меньше +50%), загруженность коек с кислородом – 31,2% (норма – меньше 65%).
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