Сумщина уже может перейти в «желтую зону» На Сумщине превышен всего один индикатор определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г. № 1236.

Только уровень заболеваемости зашкаливает выше нормы – 259 на 100 тыс. населения (норма – меньше 75). Остальные уже в течение трех дней ниже нормы: коэффициент выявления случаев инфицирования – 15,9% (норма – меньше 20%), охват тестированием – 672 на 100 тыс. населения (норма – больше 300), уровень госпитализации составляет 41 на 100 тыс. населения (норма – меньше 60), динамика уровня госпитализации – минус 7,6% (норма – меньше +50%), загруженность коек с кислородом – 31,2% (норма – меньше 65%).