На Сумщине за 9 месяцев 2021 года обновили 1% водопроводных сетей На модернизацию системы водопроводно-канализационного хозяйства было направлено почти 15 миллионов гривен.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики облгосадминистрации, протяженность водопроводных сетей в области составляет 4119,6 км, из которых ветхими и аварийными считаются 26,7% или 1099,4 км.

Так, в рамках реализации мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения в текущем году в Сумской области проведена реконструкция, строительство и капитальный ремонт 47,55 километров водопроводных сетей. По сравнению с 2018 годом доля ветхих и аварийных сетей уменьшилась на 4,3%.

За 9 месяцев текущего года больше всего было обновлено сетей в Ахтырской громаде – 17,5 километра, Шосткинской – 5,5 километра, Садовской – 3 километра, Эсманской – 2,8 километра, Свеской – 2,5 километра, Николаевской поселковой – 2 километра, Боромлянский – 2 километра.

Наибольший удельный вес ветхих и аварийных водопроводных сетей находится в городах: Конотоп (57,9%), Лебедин (52,9%), Сумы (46,7%), Путивль (44,9%), Тростянец (43,9%).

На мероприятия по модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства было направлено 14,7 миллионов гривен за счет всех источников финансирования.