Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:06133

На Сумщине за 9 месяцев 2021 года обновили 1% водопроводных сетей

На модернизацию системы водопроводно-канализационного хозяйства было направлено почти 15 миллионов гривен.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики облгосадминистрации, протяженность водопроводных сетей в области составляет 4119,6 км, из которых ветхими и аварийными считаются 26,7% или 1099,4 км.

Так, в рамках реализации мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения в текущем году в Сумской области проведена реконструкция, строительство и капитальный ремонт 47,55 километров водопроводных сетей. По сравнению с 2018 годом доля ветхих и аварийных сетей уменьшилась на 4,3%.

За 9 месяцев текущего года больше всего было обновлено сетей в Ахтырской громаде – 17,5 километра, Шосткинской – 5,5 километра, Садовской – 3 километра, Эсманской – 2,8 километра, Свеской – 2,5 километра, Николаевской поселковой – 2 километра, Боромлянский – 2 километра.

Наибольший удельный вес ветхих и аварийных водопроводных сетей находится в городах: Конотоп (57,9%), Лебедин (52,9%), Сумы (46,7%), Путивль (44,9%), Тростянец (43,9%).

На мероприятия по модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства было направлено 14,7 миллионов гривен за счет всех источников финансирования.

Общество Замена труб
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко
11.06.2021 13:20

Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко

ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает подготовку теплового хозяйства города Сумы к отопительному сезону 2021-2022 гг....

05.11.2014 12:53

Сумскому водоканалу нужно полмиллиона на замену трубы от Тополянского водозабора

Для замены 260 метров трубы на ул. Машиностроителей КП «Горводоканал» необходимо 520 тыс. грн.... 1

Новости

График работы сумских пунктов и центров вакцинации прививки от COVID-19 на выходных
Сегодня 15:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек
Сегодня 09:39
В Ахтырке подсудимый пытался сбежать из суда, плеснув в конвоиров кипящее масло
Сегодня 22:18
На Сумщине за 9 месяцев 2021 года обновили 1% водопроводных сетей
Сегодня 22:06
Полицейского, подозреваемого в вымогательстве взятки с иностранца, совершившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест
Сегодня 20:50
Полиция Сумщины рассказала, как обнаружили тела без вести пропавших рыбаков (видео)
Сегодня 20:18
На Сумщине авто перевернулось в кювет: водитель погиб
Сегодня 20:14
В Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка
Сегодня 17:54
Житель Сумщины получил 2 года условно за хранение и уничтожение пистолета, из которого было совершено убийство
Сегодня 17:52
В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 17:41
Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских
Сегодня 17:20
Шосткинских рыбаков, пропавших три дня назад, нашли в озере внутри авто
Сегодня 17:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.