В Ахтырке подсудимый пытался сбежать из суда, плеснув в конвоиров кипящее масло 13 декабря в 13:00 в Ахтырском суде за корыстные преступления должны были судить 32-летнего рецидивиста (1989 г.р.).

Преступник попытался скрыться, атаковав конвой… горячим маслом и увеличил себе срок на несколько лет.

В прошлом году на Сумщине разбивали банкоматы, заполняя корпус жидким газом. Одного из таких банкоматчиков должны были судить в этот понедельник. Утром сумской конвой в составе 5 человек доставил подозреваемого с места временного содержания – ИВС-6 в Ахтырский суд. В ожидании рассмотрения дела мужчину поместили в комнату для задержанных, расположенную в подвале здания.

Понимая приближение времени расплаты за свои подвиги, преступник отважился на бегство. Для питания задержанным разрешается использовать свои продукты. Перед разбирательством дела мужчина попросился в туалетную комнату. Когда старший конвой открыл дверь камеры, рецидивист плеснул в лицо конвоирам подсолнечное масло, заранее закипятив его в металлической миске. И посуда, и продовольствие, и зажигалка у него были на законном основании.

Воспользовавшись моментом, задержанный попытался прорваться из здания. На помощь конвою пришла судебная охрана.

Беглеца отправили за решетку. Однако судебное заседание было сорвано. Конвоиры обратились за помощью в Ахтырскую ЦРБ. Всем установлен диагноз – ожоги 3-степени.

Подозреваемому в корыстных преступлениях инкриминировали еще «Покушение на преступление» ст. 15 ч. 2 и «Побег с места лишения свободы или из-под стражи» ст. 393 ч. 2 УК Украины.

Побег в «несчастливый день» увеличит наказание сроком от 3 до 5 лет, пишет Ахтырский портал.