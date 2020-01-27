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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10410

В Сумах хотят создать парк отдыха "Чешка"

На сайте Сумской мэрии 8 декабря опубликовали проект решения Сумского горсовета «О создании парка культуры и отдыха «Чешка» на земельном участке ориентировочной площадью 39 га, расположенном вокруг озера Чеха в г. Сумы».

В самом документе значится: создать парк культуры и отдыха «Чешка» вокруг озера Чеха в пределах рекреационно-ландшафтной зоны Р-1, определенной Генпланом Сум и схемой зонирования территории города, - с целью сохранения зеленых насаждений и улучшения благоустройства, обеспечения использования участка вокруг озера Чеха в природоохранных, оздоровительных целях, создания условий отдыха, спорта и других видов рекреационной деятельности в природных условиях с соблюдением режима охраны природных комплексов и объектов. Следующий шаг - уполномочить департамент обеспечения ресурсных платежей и управление архитектуры и градостроительства согласовать место расположения парка и разработать соответствующую документацию (проект землеустройства по отводу земельного участка на ул. Интернационалистов, в районе озера Чеха, ориентировочной площадью 2 га, категория, целевое и функциональное назначение участка - земли рекреационного назначения для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения). Третий шаг - вынести внешнюю и внутреннюю границы прибрежной защитной полосы и пляжных зон водоема в натуре (на местность). А департамент инфраструктуры должен разработать и предоставить на рассмотрение Сумскому горсовету организационно-правовые мероприятия по благоустройству и озеленению земельного участка, пишет Ваш шанс.

Инициатором данного проекта решения стал депутат Вадим Акперов. Свою инициативу он объяснил так: «Это необходимо сделать, чтобы больше не было вопросов, что именно будет с Чешкой. Есть определенные предложения и идеи. А начать надо с того, чтобы поставить точку в этой ситуации и дать озеру статус парковой зоны. Мы думали, какое название дать этому парку. И решили, что ничего придумывать и не надо. Чешка - и так всем понятна, можно сказать, это уже бренд. Потому мы хотим назвать это место «Парк отдыха «Чешка». Надеемся, что этот вопрос горсовет рассмотрит на декабрьской сессии. К слову, в генплане это место - зона рекреации и там ничего другого быть не может. Но мы знаем, как у нас меняются генпланы, застраиваются территории. Поэтому лучше подстраховаться. Там должен появиться хозяин, чтобы были системные шаги по благоустройству, освещению, площадкам, пляжам. Многие это обещали, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Хотим взять над Чешкой некое шефство, наша цель - чтобы там появилась современная зона отдыха для сумчан любого возраста - от самых маленьких до самых возрастных».

Что ж, посмотрим, надолго ли хватит этого шефства. Помнится, один парк возле Чешки уже похоронили - так называемый «Парк 3-го тысячелетия». Год-два поухаживали за кусочком территории и на том благополучно забыли. А учитывая то, что в городе полно засохших и практически исчезнувших клумб даже не на отшибе, а в центре Сум, то судьба и этого парка, наверное, предопределена. Ну, это в худшем случае, а мы будем все-таки надеяться на лучшее.

 
Общество Чешка
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