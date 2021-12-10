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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:25508

На Сумщине полиция оперативно вернула ребенка матери

Правоохранители быстро разыскали и вернули 10-летнюю девочку матери. Ребенок здоров, правонарушения в отношении него не совершались.

Вчера, около 23 часов, в полицию поступило сообщение от 31-летней жительницы города Глухов о том, что в ноябре этого года ее гражданский муж забрал их дочь и препятствует их общению.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции.

Установлено, что родители вместе не проживают. А в ноябре после их ссоры девочка, по собственному желанию, проживала у знакомого отца в городе Белополье.

Работники полиции вместе с матерью ребенка проследовали в Белополье, где разыскали ребенка и передали его матери.

В дальнейшем работники полиции порекомендовали женщине обратиться в суд для решения вопроса об определении места проживания ребенка и участии родителей в воспитании, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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