В Сумах старые сити-лайты «переехали» в сквер «Счастье» На совещании в мэрии 13 декабря мэр Сум Александр Лысенко дал поручение структурным подразделениям разобраться со старыми сити-лайтами, которые довольно неожиданно сменили прописку, пишет Ваш шанс.

«В сквере «Счастье» на Покровской площади появились два сити-лайта, очень похожие на старые рекламоносители с ул. Воскресенской. Напомню, что на центральных улицах мы начали заменять сити-лайты новыми формами – в виде флажка на одной ножке. И очень похоже, что, убирая старые щиты с Воскресенской, возле Воскресенской церкви, рекламный оператор перенес их в сквер. Причем они ржавые настолько, что вообще непонятно, кто разрешил это сделать! Да еще и установлены прямо на зеленой зоне! – возмутился он. - В центральной части города все старые рекламные носители должны исчезнуть. И почему это не происходит, непонятно».