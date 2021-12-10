Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:0054

Рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням

10 грудня працівники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели урок з основ безпеки життєдіяльності з учнями Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченко.

Під час проведення заходу  рятувальники звернули увагу дітей на основні питання щодо вивчення вимог пожежної безпеки в побуті. Зокрема, була зосереджена увага на основних правилах поведінки при виявлені вибухонебезпечних предметів, правилах безпечної поведінки при використанні електрообладнаня в побуті та правилах поведінки під час перебування на кризі. Наступним пунктом бесіди, фахівці служби порятунку продемонстрували   алгоритм  дій під час виникнення надзвичайних ситуацій  та правила користування  вогнегасниками.

Дітям розповіли про пожежі, які найчастіше виникають з найпоширеніших причин. Згадали номери телефонів пожежної та інших екстрених служб. Рятувальники продемонстрували учням навчальні фільми про правила безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів, порядок дій у разі пожежі, про правила безпеки під час перебування на кризі. Наостанок всім присутнім на заході було роздано листівки з переліком основних правил безпеки життєдіяльності.

Як стверджують педагоги такі заходи є вкрай важливими оскільки інформація, яку отримують діти зараз в подальшому може зберегти їм життя. Зустріч подарувала всім позитивні емоції та незабутні враження.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області запрошує дітей загальноосвітніх навчальних закладів Сумського району  відвідати пожежні частини. Метою екскурсій є знайомство з основними вимогами правил пожежної безпеки, роботою рятувальників, способами гасіння пожежі, транспортом спеціального призначення та проведення роз`яснювальної роботи  направленої на недопущення дитячих пустощів з вогнем.

Завжди раді вітати, Вас!    

Сумське районне управління Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
view counter

Статьи

Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
Сегодня 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.