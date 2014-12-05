Сумской боец выиграл чемпионат Украины по фри-файту

Воспитанник Областной ДЮСШ единоборств Иван Косяк в возрастной категории 13-15 лет стал чемпионом в весе до 69 кг (при собственном весе 63 кг).
Подготовила спортсмена тренер Дарья Чибисова.
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