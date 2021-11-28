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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої

Міська галерея запрошує з вівторка, 7 грудня, на виставку живопису Дар’ї БЕЗКОСТОЇ «Modjo».

Автор – на диво усміхнена, життєрадісна і цілеспрямована дівчина, не дивлячись на те, що все її життя – боротьба. Картини Дар’ї Безкостої з кожним роком стають все більше філософськими, їхня глибина дивує та зачаровує.

Виставка працюватиме з 7 по 19 грудня (вул. Соборна, 27).

Відвідання галереї можливе за наявності:

  • - документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для іноземців — іноземний сертифікат);
  • - негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту (термін дії 72 години);
  • - COVID-сертифіката про одужання.
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