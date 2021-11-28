Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої

Автор – на диво усміхнена, життєрадісна і цілеспрямована дівчина, не дивлячись на те, що все її життя – боротьба. Картини Дар’ї Безкостої з кожним роком стають все більше філософськими, їхня глибина дивує та зачаровує.

Виставка працюватиме з 7 по 19 грудня (вул. Соборна, 27).

Відвідання галереї можливе за наявності: