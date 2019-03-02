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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:48111

Россия перебрасывает танки поближе к Украине

Журналисты Bloomberg опубликовали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. Расстояние до украинской границы оттуда составляет около 250 километров.

Британская оборонно-разведывательная компания Janes зафиксировала батальон танков в Воронежской области. Переброска танков там продолжается по меньшей мере с 7 ноября, пишет 24 канал.

На этот раз ситуация иная

В конце октября российские войска перебросили танки в Брянскую и Курскую области, которые тоже граничат с Украиной.

По данным компании Janes, нынешние действия России отличаются от событий весны 2021 года, когда Кремль открыто стягивал войска к границе. Теперь танки Т-80У перевозят ночью. Вероятно, такие махинации осуществляют элитные наземные спецподразделения.

Британские разведчики считают, что такие действия России направлены не только на запугивание, но и на создание активной угрозы.

Предыдущие заявления о стягивании Россией войск

В октябре 2021 года издание The Washington Post сообщило, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о стягивании войск Россией "сознательной дезинформацией".
В украинской разведке заверили, что пристально следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе с Украиной не стало больше.

Общество Российская агрессия
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