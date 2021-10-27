Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:3847

Всего четверть жителей Сумщины привилась от COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

«Среди умерших от COVID-19 за минувшие сутки нет ни одного вакцинированного. Такие факты еще раз свидетельствуют о целесообразности вакцинации и безопасности собственного здоровья и жизни», – подчеркнула Галина Хомета.

Чиновник проинформировала, что на сегодняшний день в области уже сделано 573 126 прививок, вакцинировалось хотя бы одной прививкой 339 564 человек, что составляет 38,25% взрослого населения, в том числе 26,31% - двумя дозами. В частности, за последние сутки проведено 7683 прививок, в том числе в 16 центрах массовой вакцинации населения – 1930.

«Опыт работы за прошедшие недели показывает, что существующая сеть пунктов вакцинации может осуществлять более 10 тысяч прививок ежесуточно. Вакцина в достаточном количестве: СORONAVAC – 86 247 доз, на этой неделе еще поступит около 30 000 доз; COMIRNATY™ – 38 853 дозы; ASTRAZENECA –13 830 доз. Так что каждый человек может выбирать вакцину, которой будет прививаться», – отметила Галина Хомета.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Минздрав дополнил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19
Сегодня 13:53

Минздрав дополнил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

Минздрав расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка....

В Сумской облгосадминистрации отстранили от работы антиваксеров
Вчера 17:12

В Сумской облгосадминистрации отстранили от работы антиваксеров

Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Игорь Кальченко....

В Сумах отстранят от работы полсотни непривитых учителей
Вчера 10:34

В Сумах отстранят от работы полсотни непривитых учителей

Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах в 7 школах 100% вакцинированных учителей
Вчера 10:29

В Сумах в 7 школах 100% вакцинированных учителей

Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах продолжают падать темпы вакцинации
Вчера 08:18

В Сумах продолжают падать темпы вакцинации

За неделю в Сумах было сделано больше 16 тыс. прививок (против 18 тыс. неделей ранее)....

Новости

На Сумщине за понедельник подтвердили 522 случая COVID-19: 67 летальных
Сегодня 08:42
Всего четверть жителей Сумщины привилась от COVID-19
Сегодня 16:38
В Сумах приглашают общественников в транспортную конкурсную комиссию
Сегодня 16:08
В Сумах открыли сквер в честь Почетного гражданина города Александра Емца
Сегодня 16:01
В Сумах фейковый банкир поживился на 30 тысяч
Сегодня 15:12
Сумщину посетил архитектор с мировым именем
Сегодня 14:30
На Сумщине избраны меры пресечения фейковым СБУшникам-рекетирам
Сегодня 14:12
Минздрав дополнил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19
Сегодня 13:53
Сумские биатлонисты оказались на самоизоляции в Норвегии
Сегодня 13:47
На Сумщине будут судить секретаря сельсовета за незаконное выделение земли
Сегодня 13:11
В Сумах на улице произошла поножовщина
Сегодня 12:55
В Шостке пьянка закончилась смертью
Сегодня 12:51
view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Вчера 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.