Всего четверть жителей Сумщины привилась от COVID-19

«Среди умерших от COVID-19 за минувшие сутки нет ни одного вакцинированного. Такие факты еще раз свидетельствуют о целесообразности вакцинации и безопасности собственного здоровья и жизни», – подчеркнула Галина Хомета.
Чиновник проинформировала, что на сегодняшний день в области уже сделано 573 126 прививок, вакцинировалось хотя бы одной прививкой 339 564 человек, что составляет 38,25% взрослого населения, в том числе 26,31% - двумя дозами. В частности, за последние сутки проведено 7683 прививок, в том числе в 16 центрах массовой вакцинации населения – 1930.
«Опыт работы за прошедшие недели показывает, что существующая сеть пунктов вакцинации может осуществлять более 10 тысяч прививок ежесуточно. Вакцина в достаточном количестве: СORONAVAC – 86 247 доз, на этой неделе еще поступит около 30 000 доз; COMIRNATY™ – 38 853 дозы; ASTRAZENECA –13 830 доз. Так что каждый человек может выбирать вакцину, которой будет прививаться», – отметила Галина Хомета.
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