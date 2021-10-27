Всего четверть жителей Сумщины привилась от COVID-19 Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

«Среди умерших от COVID-19 за минувшие сутки нет ни одного вакцинированного. Такие факты еще раз свидетельствуют о целесообразности вакцинации и безопасности собственного здоровья и жизни», – подчеркнула Галина Хомета.

Чиновник проинформировала, что на сегодняшний день в области уже сделано 573 126 прививок, вакцинировалось хотя бы одной прививкой 339 564 человек, что составляет 38,25% взрослого населения, в том числе 26,31% - двумя дозами. В частности, за последние сутки проведено 7683 прививок, в том числе в 16 центрах массовой вакцинации населения – 1930.

«Опыт работы за прошедшие недели показывает, что существующая сеть пунктов вакцинации может осуществлять более 10 тысяч прививок ежесуточно. Вакцина в достаточном количестве: СORONAVAC – 86 247 доз, на этой неделе еще поступит около 30 000 доз; COMIRNATY™ – 38 853 дозы; ASTRAZENECA –13 830 доз. Так что каждый человек может выбирать вакцину, которой будет прививаться», – отметила Галина Хомета.