В Сумах снова авария с маршруткой

Как сообщают очевидцы, авария произошла сразу за Харьковским мостом. Столкнулись маршрутка № 13 и «Тойота». Предварительно, никто не пострадал. Подробности позже…
6 ноября, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Римского-Корсакова....
В ДТП попала маршрутка «Сумы - Кровное»....
Вчера на парковке торгового центра «Мануфактура» произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Sonata и Daewoo Lanos....
Водитель с признаками опьянения попал в ДТП – патрульные составили на него админматериалы....
Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и трое травмировались....