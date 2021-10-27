В Сумах снова авария с маршруткой Сегодня, 9 ноября, на ул. Харьковская произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, авария произошла сразу за Харьковским мостом. Столкнулись маршрутка № 13 и «Тойота». Предварительно, никто не пострадал. Подробности позже…