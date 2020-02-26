Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28376

Сумские гимнастки отличились в Запорожье

6-7 ноября команда СК «Элегант» приняла участие во Всеукраинском турнире «Baby Cup» по художественной гимнастике, который проходил в Запорожье.

Сумские гимнастки заняли следующие места:

1 место – Захарченко Полина, 2009 г.р., Харченко Мария, 2013 г.р.

2 место – Гаврильченко Кира, 2010 г.р., Сизоненко Валерия, 2013 г.р., Бабенко Лина, 2012 г.р., Бондаренко Елизавета. 2012 г.р., Костюченко Екатерина, 2013 г.р., Марущенко Лиза, 2009 г.р.

3 место – Кирпаль Екатерина, 2013 г.р., Суровцева Полина. 2012 г.р., Козлова Диана, 2010 г.р.

4 место – Сидоренко София, 2011 г.р. и Мокренко Маргарита, 2010 г.р.

Подготовила команду тренер Шаповал Ирина.

Спорт Художественная гимнастика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гимнастки отличились в Харькове
18.10.2021 14:47

Сумские гимнастки отличились в Харькове

15-17 октября проходил Открытый турнир по художественной гимнастике «Пульсар-2021» в городе Харьков....

Сумские гимнастки покорили Львов
28.09.2021 12:24

Сумские гимнастки покорили Львов

25-26 сентября во Львове состоялся открытый турнир по художественной гимнастике....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
19.10.2020 09:06

Сумские гимнастки отличились в Харькове

17-18 октября в Харькове проходил VI открытый клубный турнир по художественной гимнастике по четыреборью «Пульсар- 2020»....

Сумские гимнастки отличились в Чернигове
02.03.2020 13:09

Сумские гимнастки отличились в Чернигове

1 марта в Чернигове завершился Открытый чемпионат Черниговской области по художественной гимнастике....

Сумские гимнастки отличились во Львове
26.02.2020 10:41

Сумские гимнастки отличились во Львове

На выходных во Львове прошел традиционный уже 5-й турнир по художественной гимнастике «Триумф»....

Новости

На Сумщине за понедельник подтвердили 522 случая COVID-19: 67 летальных
Сегодня 08:42
В Сумах за день от коронавируса умерли 22 человека
Сегодня 11:22
В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП
Сегодня 11:09
На Сумщине ожидается резкое похолодание
Сегодня 11:06
Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы социальной защиты сумчан
Сегодня 10:40
В Сумах сменится руководитель городской централизованной библиотечной системы
Сегодня 10:09
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 09:30
Сумщина продовжує працювати над електронним обліком об’єктів культурної спадщини
Сегодня 09:04
Сумские гимнастки отличились в Запорожье
Сегодня 08:28
На Сумщине обновился рекорд по летальным случаям от коронавируса за сутки
Сегодня 08:09
Кому в Сумах отключат свет в среду?
Сегодня 08:07
В центре Сум уже вторую неделю не работает светофор
Сегодня 07:43
view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Вчера 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.