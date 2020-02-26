Сумские гимнастки отличились в Запорожье

Сумские гимнастки заняли следующие места:
1 место – Захарченко Полина, 2009 г.р., Харченко Мария, 2013 г.р.
2 место – Гаврильченко Кира, 2010 г.р., Сизоненко Валерия, 2013 г.р., Бабенко Лина, 2012 г.р., Бондаренко Елизавета. 2012 г.р., Костюченко Екатерина, 2013 г.р., Марущенко Лиза, 2009 г.р.
3 место – Кирпаль Екатерина, 2013 г.р., Суровцева Полина. 2012 г.р., Козлова Диана, 2010 г.р.
4 место – Сидоренко София, 2011 г.р. и Мокренко Маргарита, 2010 г.р.
Подготовила команду тренер Шаповал Ирина.
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