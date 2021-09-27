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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59355

В Сумах не спешат убирать электроопоры с проезжей части расширенной дороги

В последнее время все больше сумчан обращают внимание на три электроопоры, которые до расширения проезжей части стояли, как и положено, на обочине, а после обустройства дополнительной полосы движения оказались посреди дороги.

КП «Дорремстрой» сообщает на своем сайте, что работы по ул. 20 лет Победы еще не завершены, и в ближайшее время опоры будут перенесены. Этот вопрос прорабатывается совместно с КП «Электроавтотранс».

Электрокабель, питающий контактную сеть на указанном участке, устарел и нуждается в замене (более 400 метров). В настоящее время предприятие заказало кабель, и как только оно поступит, будут выполнены работы по его прокладке и переносу опор.

Раньше выполнить эти работы не было возможности из-за дефицита финансирования.

Напомним, что полная стоимость ремонтных работ по ул. 20 лет Победы согласно договору составляет 19 401 359 грн. На сегодняшний день КП «Дорремстрой» получило из всей суммы лишь 7 млн грн, которые были выделены решением сессии Сумского городского совета 27 октября. До этого работы по расширению проезжей части по ул. 20 лет Победы (заказчик – департамент инфраструктуры города) выполнялись авансом, за счет собственных средств предприятия.

Общество Ремонт дорог Электроопоры
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