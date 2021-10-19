Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:21666

В Сумах грузовик снес столб со светофором

Авария произошла сегодня, 1 ноября, утром.

Sumymem

При повороте в ул. Ильинской на ул. Ярослава Мудрого водитель грузовика задел электроопору, на которой размещен светофор. Подробности позже…

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео)
29.10.2021 16:10

В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео)

Вчера, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на проспекте Шевченко....

В Сумах произошло ДТП на пр. Курский
27.10.2021 14:27

В Сумах произошло ДТП на пр. Курский

Вчера около 12.30, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском....

В Сумах произошла авария на Ковпака
27.10.2021 12:55

В Сумах произошла авария на Ковпака

Вчера, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака....

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП
27.10.2021 10:58

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

На проспекте Курском 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно для других...

На Сумщине в ДТП тяжело травмировался пешеход
25.10.2021 17:19

На Сумщине в ДТП тяжело травмировался пешеход

Происшествие произошло вчера вечером в селе Имшана Шосткинского района....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 573 человек
Сегодня 08:58
Сумской футзалист оформил еще один дубль в Лиге чемпионов
Сегодня 11:56
Сумской горсовет выступил гарантом оплаты 39 млн грн долга КСПУ перед газовиками
Сегодня 11:54
В Сумском горсовете стало на одного депутата меньше
Сегодня 11:40
На Сумщине задержали мужчину, который находился в розыске за грабеж
Сегодня 11:28
В Сумах грузовик снес столб со светофором
Сегодня 11:21
На Сумщине украли 270 тыс. грн на обустройстве системы снабжения кислорода
Сегодня 11:04
Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 10:54
В Сумах вакцинировано 98% педработников
Сегодня 10:41
В Сумах будут гонять сжигателей листвы при помощи квадрокоптера
Сегодня 10:25
КСПУ договорилась с «Сумыгазом», но еще нет тарифа
Сегодня 09:52
Сумские сумоисты отличились на Кубке Украины
Сегодня 09:20
view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.