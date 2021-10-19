В Сумах грузовик снес столб со светофором

При повороте в ул. Ильинской на ул. Ярослава Мудрого водитель грузовика задел электроопору, на которой размещен светофор. Подробности позже…
Вчера, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на проспекте Шевченко....
Вчера около 12.30, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском....
Вчера, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака....
На проспекте Курском 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно для других...
Происшествие произошло вчера вечером в селе Имшана Шосткинского района....