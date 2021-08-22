На Сумщине задержали мужчину, который находился в розыске за грабеж

Напомним, к сотрудникам Роменского районного отдела полиции с заявлением об ограблении обратился 68-летний житель района. Пенсионер объяснил, что на одной из улиц города он познакомился с мужчиной, который, увидев деньги в кармане своего нового знакомого, завел пожилого мужчину в безлюдное место и отобрал 2 415 гривен. Затем сел на велосипед и быстро уехал в неизвестном направлении.
В ходе проверки оперативники установили, что к совершению данного преступления причастен 43-летний житель Сумского района, который уже неоднократно был судим и на момент ограбления имел непогашенную судимость.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и объявили злоумышленника в розыск.
На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции Роменщины и разослана ориентировка во все отделения полиции Сумщины. Также через средства массовой информации была проинформирована общественность.
Благодаря внимательности одного из сельских фермеров Шосткинского района, правоохранителям удалось установить местонахождение мужчины. Предприниматель заметил в одной из социальных сетей информацию о розыске и задумался, ведь к нему на работу устроился очень похожий по описанию мужчина. О своем подозрении он сразу сообщил местному участковому инспектору полиции.
Следователи Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры объявили мужчине о подозрении.
Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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