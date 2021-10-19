Сумские баскетболисты сыграют в Николаеве (трансляция)

В группе 1 БК «СумДУ» сыграет на выезде против «МБК-2-Нико». Игры пройдут в субботу в 17.00, в воскресенье в 14.00.
Обе команды имеют в активе по 2 победы и 4 поражения после трех туров – это 4-е и 5-е места.
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