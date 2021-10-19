Сумские баскетболисты сыграют в Николаеве (трансляция) 29-31 октября проходят игры 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В группе 1 БК «СумДУ» сыграет на выезде против «МБК-2-Нико». Игры пройдут в субботу в 17.00, в воскресенье в 14.00.

Обе команды имеют в активе по 2 победы и 4 поражения после трех туров – это 4-е и 5-е места.