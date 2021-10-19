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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:21274

Сумские баскетболисты сыграют в Николаеве (трансляция)

29-31 октября проходят игры 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В группе 1 БК «СумДУ» сыграет на выезде против «МБК-2-Нико». Игры пройдут в субботу в 17.00, в воскресенье в 14.00.

Обе команды имеют в активе по 2 победы и 4 поражения после трех туров – это 4-е и 5-е места.

Общество Анонс Баскетбол БК СумДУ Трансляция
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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