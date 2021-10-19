Команда сумчанина досрочно вышла в Элит-раунд Лиги чемпионов Ивано-франковский «Ураган» сумчанина Артема Фаренюка разгромил косовский «Личени» и досрочно вышел в Элит-раунд Лиги чемпионов.

После первой игры, в которой украинцы в непростом матче одолели одного из фаворитов группы, азербайджанский «Араз» 2:1 (Артем Фаренюк забил победный гол), а в пятницу чемпион Украины по футзалу ивано-франковский «Ураган» встречался с командой Личени из Косово.

Особой борьбы не получилось – уже в первом тайме Ураган забил четыре сухих гола (Артем Фаренюк начал разгром уже на первой минуте), а после перерыва добавил еще три (еще один гол сумчанина), на что Личени ответил лишь голом престижа.

6:1 и «Ураган» после двух туров с 6 очками уже недостижим для соперников и с первого места в группе выходит в элит-раунд турнира.

Воскресный матч с румынским «Юнайтед Галац» уже не имеет турнирного значения.

Ураган – Личени 7:1

Голы: Фаренюк (1, 23), Абакшин (4, 33), Онуфрак (20), Н.Грицына (20), Коваль (40) – Наглес (36)