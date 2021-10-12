Сумские футзалисты одолели аутсайдера Сегодня, 22 октября, в Сумах прошла игра 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В манеже СумГУ АФФК «Сумы» (8-е место) принимал хмельницкий «Сокол» (9-е место). Непростая игра завершилась уверенной победой хозяев 3:0. Голы забивали: Эдуард Нагорный (11, 30 минуты) и Денис Зеленкевич (36). После этой игры сумчане имеют 6 очков в 7 играх и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.