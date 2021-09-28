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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине фигурант дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней пытался откупиться от следователя

Житель Сумской области - фигурант уголовного производства по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица - попытался уйти от ответственности. Злоумышленник пообещал следователю полиции более 50 000 гривен «откупных», а полицейский сообщил внутреннюю безопасность Нацполиции.

В Сумское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил рапорт старшего следователя полиции города Лебедина о факте предложения ему неправомерной выгоды.

Установлено, что деньги полицейскому предложил 50-летний местный житель, который является фигурантом уголовного производства, начатого полицией по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Чтобы следователь закрыл материалы уголовного производства и впоследствии не направил их в суд, злоумышленник пообещал ему более 50 000 гривен взятки.

Мужчину задержали в полицейском участке оперативники внутренней безопасности НПУ и работники Сумского районного управления полиции на передаче им первой части предложенной суммы. Денежные средства изъяты.

Сейчас взяткодателю готовится объявления подозрения по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. В процессуальном порядке был задержан, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Право Взятка полицейскому
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