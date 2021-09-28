На Сумщине фигурант дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней пытался откупиться от следователя

В Сумское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил рапорт старшего следователя полиции города Лебедина о факте предложения ему неправомерной выгоды.
Установлено, что деньги полицейскому предложил 50-летний местный житель, который является фигурантом уголовного производства, начатого полицией по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Чтобы следователь закрыл материалы уголовного производства и впоследствии не направил их в суд, злоумышленник пообещал ему более 50 000 гривен взятки.
Мужчину задержали в полицейском участке оперативники внутренней безопасности НПУ и работники Сумского районного управления полиции на передаче им первой части предложенной суммы. Денежные средства изъяты.
Сейчас взяткодателю готовится объявления подозрения по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. В процессуальном порядке был задержан, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
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