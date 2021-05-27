Коронавирус унес жизнь депутата Сумского райсовета Сумской районный совет с глубоким прискорбием сообщает, что 22 октября на 43-м году жизни ушел из жизни в результате болезни депутат восьмого созыва, глава фракции политической партии «Сила и честь» в районном совете Леонид Поляков.

«Депутаты и исполнительный аппарат Сумского районного совета выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Олеговича.

Светлый память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и уважал.

Вечная память!», - говорится в сообщении.

Как сообщил его коллега по райсовету александр Пилипчук, депутат умер от последствий коронавируса:

«Искренние соболезнования родным коллеги из районного совета - Леонида Полякова, фракция «Сила и Честь».

Ему было немного за 40.

COVID-19 есть.

Он страшен.

Берегите здоровье и родных», - написал он.