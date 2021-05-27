Коронавирус унес жизнь депутата Сумского райсовета

«Депутаты и исполнительный аппарат Сумского районного совета выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Олеговича.
Светлый память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и уважал.
Вечная память!», - говорится в сообщении.
Как сообщил его коллега по райсовету александр Пилипчук, депутат умер от последствий коронавируса:
«Искренние соболезнования родным коллеги из районного совета - Леонида Полякова, фракция «Сила и Честь».
Ему было немного за 40.
COVID-19 есть.
Он страшен.
Берегите здоровье и родных», - написал он.
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