Сегодня в Сумах экстра-футзал (трансляция)

Игра против хмельницкого «Сокола» состоится в манеже СумГУ, начало встречи в 17.00.
После семи туров команды замыкают турнирную таблицу. «Сумы» с тремя очками восьмые, а «Сокол» с двумя - девятый. В плей-офф выходят восемь команд.
Вход на игру свободный. В связи с карантинными ограничениями зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.
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