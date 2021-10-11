Сегодня в Сумах экстра-футзал (трансляция) Сегодня, 22 октября, АФФК «Сумы» дома сыграет матч 8-го тура Экстра-лиги против хмельницкого «Сокола».

Игра против хмельницкого «Сокола» состоится в манеже СумГУ, начало встречи в 17.00.

После семи туров команды замыкают турнирную таблицу. «Сумы» с тремя очками восьмые, а «Сокол» с двумя - девятый. В плей-офф выходят восемь команд.

Вход на игру свободный. В связи с карантинными ограничениями зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.