Сумчан запрошують долучитися до Всеукраїнського диктанту національної єдності

До участі у флешмобі запрошують всіх, хто бажає перевірити свою грамотність.
Цього року диктант читатиме письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, який також є автором тексту.
Роботи прийматимуться онлайн та оффлайн протягом доби. Паперового листа з диктантом потрібно надсилати за адресою: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада 2021 року. Фото чи скан-копію диктанту можна надіслати на електронну пошту rd@ukr.radio
Текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті Українського радіо 11 листопада.
Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Трансляція диктанту національної єдності відбудеться о 10:00 на платформах: радіо «Українське радіо», «Радіо Культура»; телебачення – «UΛ: Перший», регіональні філії; інтернет – ютуб-канал та фейсбук-сторінки Суспільного мовлення.
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