В другую область с COVID-сертификатом: в Сумах готовятся к изменениям в пассажирских перевозках

Заработают ограничения для пассажиров, которые перемещаются между областями автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом, пишет Суспільне.
На городском автовокзале два десятка рейсов, курсирующих не только за пределы Сумщины, но и в Польшу и Россию. Среди опрошенных пассажиров никто не знал, что c 21 октября, чтобы поехать в другую область, нужно иметь документ о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
«Нет, мы еще не знаем, нас еще не предупредили», - говорит пассажирка Валентина Подлесная.
Водители межобластных рейсов от общения отказались, сказали только, что сами вакцинированы. Заместитель гендиректора автовокзала говорит: сейчас готовятся к изменениям в правилах перевозок.
«Для информирования граждан по громкоговорителю будем объявлять необходимые условия для поездки на межобластных маршрутах. Кроме того, мы ведем переговоры с медицинским центром вакцинации, чтобы 21-22 числа открыть передвижную бригаду, которая смогла бы тестировать тех пассажиров, которые придут без наличия тестов. В перспективе мы хотим организовать пункт для проведения экспресс-тестов. Сдал анализы - через 15 минут получил справку», - говорит заместитель гендиректора ООО «Сумыоблавтотранс» Николай Попов.
На пресс конференции в обладминистрации 19 октября начальник одного из управлений Нацполиции Сумщины Дмитрий Заремба сказал, что сумские полицейские готовы к контролю за пассажирскими перевозками.
«Сейчас Нацполицией разработано соответствующее приложение, которое скачивается на планшет, которым постоянно пользуются работники Нацполиции. При наличии QR-кода работники полиции считывают его и имеют доступ ко всеукраинской базе, где идентифицируют соответствующий документ», - рассказывает Дмитрий Заремба.
Согласно постановлению Кабмина, которым вводятся ограничения в транспорте, наказывать будут перевозчика, если его пассажир не будет прививки или документ о негативном ПЦР-тест.
Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных заведениях в условиях «красной» зоны? Як проверяться сертификаты вакцинации? Какая ответственность...
Об этом рассказали на брифинге в облгосадминистрации....
Как сообщил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, за период...
Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена....
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция распространяется, и все больше людей болеет, в...