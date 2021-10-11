В другую область с COVID-сертификатом: в Сумах готовятся к изменениям в пассажирских перевозках В другую область с 21 октября можно будет выехать только с COVID-сертификатом или результатом тестирования, поскольку вступает в силу соответствующее постановление Кабмина.

Заработают ограничения для пассажиров, которые перемещаются между областями автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом, пишет Суспільне.

На городском автовокзале два десятка рейсов, курсирующих не только за пределы Сумщины, но и в Польшу и Россию. Среди опрошенных пассажиров никто не знал, что c 21 октября, чтобы поехать в другую область, нужно иметь документ о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

«Нет, мы еще не знаем, нас еще не предупредили», - говорит пассажирка Валентина Подлесная.

Водители межобластных рейсов от общения отказались, сказали только, что сами вакцинированы. Заместитель гендиректора автовокзала говорит: сейчас готовятся к изменениям в правилах перевозок.

«Для информирования граждан по громкоговорителю будем объявлять необходимые условия для поездки на межобластных маршрутах. Кроме того, мы ведем переговоры с медицинским центром вакцинации, чтобы 21-22 числа открыть передвижную бригаду, которая смогла бы тестировать тех пассажиров, которые придут без наличия тестов. В перспективе мы хотим организовать пункт для проведения экспресс-тестов. Сдал анализы - через 15 минут получил справку», - говорит заместитель гендиректора ООО «Сумыоблавтотранс» Николай Попов.

На пресс конференции в обладминистрации 19 октября начальник одного из управлений Нацполиции Сумщины Дмитрий Заремба сказал, что сумские полицейские готовы к контролю за пассажирскими перевозками.

«Сейчас Нацполицией разработано соответствующее приложение, которое скачивается на планшет, которым постоянно пользуются работники Нацполиции. При наличии QR-кода работники полиции считывают его и имеют доступ ко всеукраинской базе, где идентифицируют соответствующий документ», - рассказывает Дмитрий Заремба.

Согласно постановлению Кабмина, которым вводятся ограничения в транспорте, наказывать будут перевозчика, если его пассажир не будет прививки или документ о негативном ПЦР-тест.