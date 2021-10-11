В Шостке пьяный водитель сбил женщину на переходе Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировалась женщина-пешеход.

Происшествие произошло 19 октября, около 19:30, по ул. Короленко в городе Шостка.

Как предварительно установили работники полиции, 34-летний водитель автомобиля Форд, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.