В Шостке пьяный водитель сбил женщину на переходе

Происшествие произошло 19 октября, около 19:30, по ул. Короленко в городе Шостка.
Как предварительно установили работники полиции, 34-летний водитель автомобиля Форд, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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