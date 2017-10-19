Сумчанок запрошують на безкоштовну діагностику раку молочної залози

Ймовірність виникнення раку збільшується з віком прямо пропорційно, приблизно 4% хворих складають жінки молодші 30 років. Найбільша смертність від раку грудей зазвичай у віці 40-50 років. Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, хоча у одних ризик захворювання високий, а в інших – низький. Чинниками, які підвищують ризик захворювання, є: вік понад 40 років, спадкова схильність, пізня менопауза, ранній початок місячних (до 12 років), пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їх відсутність, переривання вагітності, фіброзно-кістозна мастопатія, ожиріння, куріння. До цього переліку можна додати також погану екологію, гормональні порушення, неправильне харчування, алкоголізм.
За даними Національного інституту раку, РМЗ – найбільш поширене злоякісне онкозахворювання в Україні. За рік його виявляють більше ніж у 15 тис. українок. Причому дуже часто на пізніх стадіях, коли врятувати жінку важко, а то й взагалі неможливо. Рівень захворюваності цим недугом у нашій країні за останні 50 років виріс із 17,6 до 70,9 на 100 тис. жінок і тенденції до зниження немає. Щороку захворювання забирає життя майже 7,5 тис. жінок по всій Україні.
Уся профілактична та лікувальна робота в місті Суми та області координується Сумським обласним клінічним онкологічним диспансером – спеціалізованим медзакладом, в якому існують всі можливості для якісної діагностики та лікування РМЗ.
Тож Сумський онкологічний диспансер запрошує жіноцтво Сумщини пройти безкоштовний огляд онколога-мамолога. Обирайте зручний спосіб записатися на прийом (за наявності електронного направлення сімейного лікаря) за телефоном реєстратури: 0542 700-351,0542 700-352, або особисто в реєстратурі поліклініки СОКОД за адресою вул.Троїцька, 48, або в медичній системі HELSI.ME.
Сумчан та гостей міста запрошують на відкриття благодійної виставки на підтримку онкоодужуючих жінок-учасниць проекту «Краса в серці»....
КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...
КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...
В рамках празднования международного дня борьбы с раком молочной железы 20 октября в Сумах была проведена акция «Диагностика рака молочной...
В пятницу, 20 октября, в Сумах состоится акция, направленная на профилактику рака молочной железы под лозунгом «Позаботься о себе»....