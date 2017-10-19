Сумчанок запрошують на безкоштовну діагностику раку молочної залози 20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози (РМЗ). Це найчастіша форма злоякісних пухлин у жінок, що складає близько 20% від усіх злоякісних пухлин.

Ймовірність виникнення раку збільшується з віком прямо пропорційно, приблизно 4% хворих складають жінки молодші 30 років. Найбільша смертність від раку грудей зазвичай у віці 40-50 років. Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, хоча у одних ризик захворювання високий, а в інших – низький. Чинниками, які підвищують ризик захворювання, є: вік понад 40 років, спадкова схильність, пізня менопауза, ранній початок місячних (до 12 років), пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їх відсутність, переривання вагітності, фіброзно-кістозна мастопатія, ожиріння, куріння. До цього переліку можна додати також погану екологію, гормональні порушення, неправильне харчування, алкоголізм.

За даними Національного інституту раку, РМЗ – найбільш поширене злоякісне онкозахворювання в Україні. За рік його виявляють більше ніж у 15 тис. українок. Причому дуже часто на пізніх стадіях, коли врятувати жінку важко, а то й взагалі неможливо. Рівень захворюваності цим недугом у нашій країні за останні 50 років виріс із 17,6 до 70,9 на 100 тис. жінок і тенденції до зниження немає. Щороку захворювання забирає життя майже 7,5 тис. жінок по всій Україні.

Уся профілактична та лікувальна робота в місті Суми та області координується Сумським обласним клінічним онкологічним диспансером – спеціалізованим медзакладом, в якому існують всі можливості для якісної діагностики та лікування РМЗ.

Тож Сумський онкологічний диспансер запрошує жіноцтво Сумщини пройти безкоштовний огляд онколога-мамолога. Обирайте зручний спосіб записатися на прийом (за наявності електронного направлення сімейного лікаря) за телефоном реєстратури: 0542 700-351,0542 700-352, або особисто в реєстратурі поліклініки СОКОД за адресою вул.Троїцька, 48, або в медичній системі HELSI.ME.