Пьяный сумчанин порезал колеса более десяти автомобилей (видео) В Сумах копы задержали мужчину, который порезал колеса более десяти автомобилей.

Происшествие произошло 17 октября, около 21.00.

Сумчанин стал очевидцем, как у одной из многоэтажек на улице Интернационалистов неизвестный порезал колеса припаркованных автомобилей. Он сразу же позвонил на линию 102. Заявитель предоставил приметы предполагаемого злоумышленника. Также добавил, что неизвестный, предположительно, находится в состоянии опьянения.

За считанные минуты стражи порядка прибыли на место. Благодаря четким приметам они сразу же обнаружили неизвестного. 27-летний мужчина действительно имел признаки сильного алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него нож.

Осмотрев дворовую территорию, полицейские обнаружили более 10 транспортных средств с порезанными колесами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.