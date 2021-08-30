Сумской боксер-профессионал нокаутировал соперника Непобежденный сумской боксер Тарас Шелестюк одержал 19-ю победу на профи-ринге.

Непобежденный сумской боксер Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) спустя почти два года вышел на ринг и выиграл 19-й бой, пишет Sport.ua.

Его соперником был 22-летний мексиканец Рикардо Салас (16–3, 11 КО) по прозвищу Волшебник. Бой в полусреднем весе с участием украинца состоялся в ночь на 17 октября в Канкуне (Мексика).

Тарас весь бой владел преимуществом и финишировал оппонента в последнем 10-м раунде. Зафиксирована победа Тараса техническим нокаутом – TKO 10/10.

Напомним: недавно Шелестюк заключил соглашение с новой промоутерской организацией Probellum, которую возглавляет бывший генеральный директор Golden Boy Promotions Ричард Шафер. «Промоутерская компания должна мне делать минимум 3 боя в год», – отметил украинский боксер.

Напомним: последний свой бой Тарас провел 31 января 2020 года. Тогда он победил аргентинца Луиса Верона единогласным решением судей. 35-летний украинец, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг) является чемпионом мира 2011 года среди любителей и бронзовым призером ОИ-2012.