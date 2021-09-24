Сумчанка выиграла «десятку» в Гадяче

Участникам предлагались разные дистанции: от 4,2 км до 21,1 км.
На дистанции 10 км лучшей среди женщин стала сумчанка Елена Степаненко – 42:55. Это седьмой результат в абсолюте. Среди мужчин сумчанин Алексей Меденцов занял третье место, показав время 36:32. В пятерке лучших также Андрей Левченко – 38:07.
На дистанции 4,2 км 4-е и 5-е места заняли сумчани Евгений и Татьяна Гуцол – 21:11.
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