Сумчанка выиграла «десятку» в Гадяче 14 октября прошел первый Гадячский полумарафон.

Участникам предлагались разные дистанции: от 4,2 км до 21,1 км.

На дистанции 10 км лучшей среди женщин стала сумчанка Елена Степаненко – 42:55. Это седьмой результат в абсолюте. Среди мужчин сумчанин Алексей Меденцов занял третье место, показав время 36:32. В пятерке лучших также Андрей Левченко – 38:07.

На дистанции 4,2 км 4-е и 5-е места заняли сумчани Евгений и Татьяна Гуцол – 21:11.