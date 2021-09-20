Под Сумами в ДТП травмировался мотоциклист

Как предварительно установили полицейские, 27-летний водитель мотоцикла Aprilia не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание.
В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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