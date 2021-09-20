Под Сумами в ДТП травмировался мотоциклист Происшествие произошло вчера на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка, неподалеку от села Сад.

Как предварительно установили полицейские, 27-летний водитель мотоцикла Aprilia не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание.

В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.