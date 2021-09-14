Лихие 90-е возвращаются: в Сумах начали снимать колеса с иномарок О случае кражи колес с авто рассказал в Фейсбуке сумчанин Максим Ольховик.

«Вслед за челленджем с скрученными колпачками и срезанными катализаторами, пришел новый - снятые колеса», - написал он.