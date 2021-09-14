Лихие 90-е возвращаются: в Сумах начали снимать колеса с иномарок

«Вслед за челленджем с скрученными колпачками и срезанными катализаторами, пришел новый - снятые колеса», - написал он.
1 октября сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа Главного управления полиции области, Роменского районного отдела полиции задержали двух мужчин...
К участковым офицерам полиции обратилась представительница администрации одного из магазинов в Шостке....
«Открыли машину, похитили из нее вещи и скрылись», - такое сообщение получили патрульные на проспекте Курском....
За незаконные действия с документами на перевод 550 тыс. грн судить сотрудницу банковского учреждения....
Домой к 75-летней жительнице Липоводолинщины под предлогом покупки сельхозпродукции пришли неизвестные мужчина и женщина, которые интересовались разным: то орехами, то...