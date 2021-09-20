На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом 2 октября в 2:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Веселодолинская в с. Веселая Долина Роменского района.

На место происшествия было направлено отделение очередного караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, хозяин проснулся, услышав своеобразные звуки треска шифера. Мужчина выбежал на улицу и увидел, что огонь полностью охватил хозяйственную постройку. Преодолев расстояние в 15 км из районного центра, на место происшествия прибыли пожарные. Пламя охватило кровлю по всей площади, а внутри сооружения горели вещи домашнего обихода и разнообразен инвентарь, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 3:03 возгорание локализовали, в 4:40 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.