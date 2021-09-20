У Сумах покажуть виставку графіки Його твори вражають глядача, обеззброюють реалізмом і багатством деталей.

Найнеймовірніше в його роботах те, наскільки живою виглядає кожна тварина. Чуттєві гігантські картини пронизані емоціями і енергією, силою, натхненням, красою деталізації і філософією відтінків. Сумська міська галерея презентує виставку графіки Ігоря Кислого "IG4 HERE". Молодий талановитий художник, котрий творить під мистецьким псевдонімом IG4, працює в техніці графіки, створює максимально реалістичні малюнки. Переглянути виставку можна з 5 жовтня по 24 жовтня. Офіційна презентація виставки - 5 жовтня о 16.30. Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень