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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырский «Нефтяник» поднялся на второе место

3 октября прошел перенесённый матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров с участием ахтырского «Нефтяника».

Соперником ахтырчан был столичный ФК «Атлет». Голами в составе ахтырчан отмечались Дмитрий Жариков (35-я минута), Александр Васильченко (59) и Дмитрий Ищенко (72). Гости ответили двумя  на 50-й и 68-й минутах.

После 7 игр у «Нефтяника» 19 очков, и он догоняет лидирующую «Ниву» с Киевщины.

Спорт ФК Нефтяник Футбол
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