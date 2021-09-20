Ахтырский «Нефтяник» поднялся на второе место 3 октября прошел перенесённый матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров с участием ахтырского «Нефтяника».

Соперником ахтырчан был столичный ФК «Атлет». Голами в составе ахтырчан отмечались Дмитрий Жариков (35-я минута), Александр Васильченко (59) и Дмитрий Ищенко (72). Гости ответили двумя на 50-й и 68-й минутах.

После 7 игр у «Нефтяника» 19 очков, и он догоняет лидирующую «Ниву» с Киевщины.