Ахтырский «Нефтяник» поднялся на второе место

Соперником ахтырчан был столичный ФК «Атлет». Голами в составе ахтырчан отмечались Дмитрий Жариков (35-я минута), Александр Васильченко (59) и Дмитрий Ищенко (72). Гости ответили двумя на 50-й и 68-й минутах.
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