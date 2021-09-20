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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10204

Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале

Сегодня, 3 октября, в Праге прошли решающие встречи EuroHockey Club Challenge I 2021 Women.

МСК «Сумчанка» играла за выход в Кубок европейских чемпионов Трофи (второй по уровню дивизион) против швейцарской команды HC Rotweiss Wettingen. В первых двух четвертях соперницы забили по голу. Наши отыграли один в начале третьей – на 33-й минуте забила Екатерина Касьянова. Однако в четвертом периоде швейцарки закрепили победу – 3:1.

В другом решающем поединке сошлись две итальянские команды: HC Argentia обыграл SG Amsicora ASD 5:1.

В итоге в дивизион Трофи вышли швейцарки и итальянки.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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