Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале Сегодня, 3 октября, в Праге прошли решающие встречи EuroHockey Club Challenge I 2021 Women.

МСК «Сумчанка» играла за выход в Кубок европейских чемпионов Трофи (второй по уровню дивизион) против швейцарской команды HC Rotweiss Wettingen. В первых двух четвертях соперницы забили по голу. Наши отыграли один в начале третьей – на 33-й минуте забила Екатерина Касьянова. Однако в четвертом периоде швейцарки закрепили победу – 3:1.

В другом решающем поединке сошлись две итальянские команды: HC Argentia обыграл SG Amsicora ASD 5:1.

В итоге в дивизион Трофи вышли швейцарки и итальянки.