Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:27169

Мэр Лебедина хочет распустить горсовет, который проголосовал за прекращение его полномочий

В Лебедине городской голова Александр Баклыков инициирует роспуск городского совета.

Об этом он сказал в своем обращении, которое вчера вечером опубликовали на сайте городского совета, пишет Суспільне.

«Сейчас готовятся исковые заявления, соответствующие процедурные работы проводятся для того, чтобы обратиться в соответствующие органы и инициировать досрочное прекращение полномочий этого совета, и чтобы все депутаты пошли на перевыборы», - отметил г-н Баклыков в обращении.

Согласно статье 78, закона о местном самоуправлении, есть несколько причин, по которым могут распустить депутатский корпус:

- нарушение им законов во время принятия решений, доказанных в суде и с вступлением в силу решений суда;

- если совет не собирается на свои пленарные заседания более трех месяцев;

- в случае принятия решения о роспуске совета по результатам местного референдума;

- образования на этой территории военно-гражданской администрации.

По словам доктора юридических наук Дмитрия Лукьянца, распустить совет в Лебедине гипотетически реально, но это займет длительное время. Начать надо с обжалования решения совета о прекращении полномочий мэра. Далее необходимо дождаться решения суда, который должен признать это решение противоправным и соответственно его должны восстановить в должности городского головы.

«Затем мэр имеет право в соответствии с законом о местном самоуправлении обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении досрочных выборов. Но это очень длительное время, пока будет обжаловано решение. Пока будет результат. Это может занять полгода и больше. После того, как прекращаются досрочно полномочия в 90 дней должны быть назначены выборы городского головы, и вот фактически желательно, чтобы этот процесс состоялся в эти 90 дней», - пояснил Дмитрий Лукьянец.

Напомним: вчера во время сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Александра Баклыкова. «За» свои голоса отдали 32 депутата, которые были в зале. Всего в Лебединском депкорпусе 34 депутата. Исполнять обязанности городского головы поручили секретарю совета Дмитрию Коваленко.

Политика Александр Баклыков Лебедин Роспуск горсовета
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Лебедина
Вчера 12:35

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Лебедина

Депутаты Лебединского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Лебедина Александра Баклыкова....

В Лебедине депутаты горсовета хотят отправить мэра в отставку
17.09.2021 08:35

В Лебедине депутаты горсовета хотят отправить мэра в отставку

31 депутат Лебединского горсовета подписались под коллективным заявлением о созыве сессии и внесении на рассмотрение вопроса «О досрочном прекращении полномочий...

Сегодня мэр Лебедина отчитается онлайн (трансляция)
03.09.2020 11:52

Сегодня мэр Лебедина отчитается онлайн (трансляция)

Сегодня, 3 сентября, состоится публичный отчет городского головы Лебедина Александра Баклыкова....

Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район
11.06.2020 21:28

Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район

Завтра, 12 июня, представители Лебединщины посетят Верховную Раду Украины, где будут продолжать отстаивать позицию громады в резонансном вопросе присоединения Лебединского...

Жители Лебедина на Сумщине объяснили, почему не хотят присоединять город к Ахтырскому району (видео)
10.06.2020 10:29

Жители Лебедина на Сумщине объяснили, почему не хотят присоединять город к Ахтырскому району (видео)

По новому проекту админустройства город Лебедин на Сумщине присоединяется к Ахтырскому району....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек
Сегодня 08:54
Мэр Лебедина хочет распустить горсовет, который проголосовал за прекращение его полномочий
Сегодня 19:27
Сумской тренер рассказал, как в мэрии «поздравили» его воспитанников
Сегодня 18:36
Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге
Сегодня 18:21
В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина
Сегодня 18:02
В облгосадминистрации не знают, что делать с долгами Сумского НПО по зарплате
Сегодня 17:58
В Сумах сбили электросамокатершу
Сегодня 17:46
С 1 октября сумчане с диабетом смогут получить инсулины по программе «Доступные лекарства»
Сегодня 17:42
В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных
Сегодня 17:31
В Сумах подозревают замначальника полиции в подстрекательстве к даче взятки
Сегодня 17:26
Сумские студенты с «серебром» Всеукраинских пляжных игр
Сегодня 16:30
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 15:47
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
Сегодня 14:58
Ніжний букет гортензій ®
Вчера 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
Вчера 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.