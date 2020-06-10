Мэр Лебедина хочет распустить горсовет, который проголосовал за прекращение его полномочий В Лебедине городской голова Александр Баклыков инициирует роспуск городского совета.

Об этом он сказал в своем обращении, которое вчера вечером опубликовали на сайте городского совета, пишет Суспільне.

«Сейчас готовятся исковые заявления, соответствующие процедурные работы проводятся для того, чтобы обратиться в соответствующие органы и инициировать досрочное прекращение полномочий этого совета, и чтобы все депутаты пошли на перевыборы», - отметил г-н Баклыков в обращении.

Согласно статье 78, закона о местном самоуправлении, есть несколько причин, по которым могут распустить депутатский корпус:

- нарушение им законов во время принятия решений, доказанных в суде и с вступлением в силу решений суда;

- если совет не собирается на свои пленарные заседания более трех месяцев;

- в случае принятия решения о роспуске совета по результатам местного референдума;

- образования на этой территории военно-гражданской администрации.

По словам доктора юридических наук Дмитрия Лукьянца, распустить совет в Лебедине гипотетически реально, но это займет длительное время. Начать надо с обжалования решения совета о прекращении полномочий мэра. Далее необходимо дождаться решения суда, который должен признать это решение противоправным и соответственно его должны восстановить в должности городского головы.

«Затем мэр имеет право в соответствии с законом о местном самоуправлении обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении досрочных выборов. Но это очень длительное время, пока будет обжаловано решение. Пока будет результат. Это может занять полгода и больше. После того, как прекращаются досрочно полномочия в 90 дней должны быть назначены выборы городского головы, и вот фактически желательно, чтобы этот процесс состоялся в эти 90 дней», - пояснил Дмитрий Лукьянец.

Напомним: вчера во время сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Александра Баклыкова. «За» свои голоса отдали 32 депутата, которые были в зале. Всего в Лебединском депкорпусе 34 депутата. Исполнять обязанности городского головы поручили секретарю совета Дмитрию Коваленко.