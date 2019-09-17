В Сумах на сессии горсовета подрались АТОшники и полицейские

Во время заседания к трибуне начали рваться участники АТО, которые хотели высказаться по насущным вопросам. Полиция не пускала, была небольшая потасовка, которая закончилась в пользе АТОшников, которых пустили к трибуне. Глава одной из общественных организаций, одновременно директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик, который озвучил свои претензии к городским властям. Первое – совет участников АТО при мэре Сум, которого нет на сессии, по его мнению, не решает вопросы всех участников АТО, а только свои личные. Также он попросил создать общественный совет при коммунальном Центре участников боевых действий. Депутаты и чиновники пообещали собраться и обсудить эти вопросы.
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